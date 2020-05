Tipps 06.05.2020

RTX Voice mit GTX-Grafikkarten

Das Nvidia-Plugin, welches in genialer Weise Mikrophon-Störgeräusche live entfernen kann, funktioniert nicht nur mit der RTX-KI. Mit einem kleinen Kniff läuft es auch mit GTX-Grafikkarten.

So toll ist RTX gar nicht, schon GTX-Karten reichen für die Verarbeitung von Audiosignalen aus. Nur die Prüfung des Setup-Programms will unbedingt eine RTX-Grafikkarte im Rechner sehen. Doch genau diese Überprüfung der Hardware kann man umgehen:



RTX Voice auf GTX



Die RTX-Voice-Software kann man runter laden und wie im Video beschrieben installieren:



RTX Voice Download



Dass der Computer danach in der Lage ist, selbst Staubsaugergeräusche und Tastaturklicks aus einer Tonaufnahme von der Stimme trennen und entfernen kann, ist schon erstaunlich. Für Streamer und Videobearbeiter ist das eine großartige und beeindruckende Erleichterung!

