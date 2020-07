Aktuelles 02.07.2020

Interaktion mit Bots

Die US-Videoplattform YouTube erlaubt es Content-Produzenten, mit dem neuen Feature 'SmartReply', ihren Fans automatisch generierte Antworten auf Kommentare zu schicken.

Der Google-Tochter zufolge soll die auf Machine Learning basierende Anwendung die Interaktion mit dem Publikum leichter machen. SmartReply scannt Kommentare und gibt den Videomachern in der Produktionsplattform YouTube Studio eine Auswahl von möglichen Antworten. Mit einem Klick können Anwender ihren Fans dadurch eine passende Entgegnung geben. Das System scannt auch die selbst geschriebenen Nachrichten von Produzenten und lernt dadurch deren gewöhnlichen Umgangston. So kann SmartReply möglichst natürlich wirkende Antworten verfassen.



Das Google-Mail-Programm Gmail verwendet seit dem Jahr 2017 schon eine SmartReply-Option. Die Implementierung in YouTube stellte dennoch eine Herausforderung dar. 'E-Mails sind von formaler Sprache dominiert. YouTube-Kommentare dagegen haben komplexe Muster von Sprachwechseln, Abkürzungen, Slang, inkonsistenter Nutzung von Interpunktion und Emojis', heißt es von Google.



Um die Kommentare zu meistern, hat Google ein komplett neues SmartReply-System entwickelt, das gemischte Sprachmuster erkennt. Das Machine-Learning-Modell kann häufig auftretende Elemente von gewöhnlichen Sätzen, aber auch von Zahlen und Emojis erkennen. Die Anwendung ist vorerst nur englischer und spanischer Sprache verfügbar.

