Tipps 28.07.2020

Spam-Druck und Schneebälle

Ob Corona dran Schuld trägt? Der Druck, der aus der Spammer-Ecke kommt, nimmt gerade auch für Content Creators aller Art zu.

Da ist die Spam-Branche an sich, die via Linkspam Reichweite und Bedeutung steigern will. Aber auch nachgelagerte Unseriöse aller Art versuchen ihr Glück in diesen Zeiten, um online noch etwas Geld zu machen. eMails an Webmaster-Adressen mit irgendwelchen 'Anfragen' und mehr oder weniger verschleierten Angeboten sind an der Tagesordnung.



Wer in Domainkontakten genannt ist, kennt das sicher zur Genüge. Aber auch der Druck in Social Media nimmt spürbar zu. Insbesondere die Schneeball-Systeme feiern neue Höhen: Der Anbieter von Webinaren und Vorlagen, der zeigt, wie man im Internet an neue Kunden kommt provoziert eben nicht erfolgreiche Kundengewinner, sondern eine neue Generation 'Wissender', die ihren Erfolg mit den nächsten teilen 'wollen'. Heißt: Die angelernten Keiler müssen nun wieder neue Keiler anlernen, damit sie selbst ein paar Groschen am Systen verdienen. Drückerbanden im Internet.



Einen Schutz dagegen gibt es für den Einzelnen kaum. Man kann den Schurken das Leben nur schwerer machen und das System der Gauner damit weniger wirtschaftlich. Ihnen Zeit zu stehlen wäre angebracht, sie zumindest nicht erfolgreich zu machen ist aber Pflicht. Man kauft bei keinem Spammer gilt heute mehr denn je.

