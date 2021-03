Publishing 21.03.2021

Facebook will Newsletter monetarisieren

Wir kennen das Modell bereits von Substack und weiteren Anbietern: Content, exklusiv für zahlende Newsletter-Abonnenten aufbereitet, soll Einnahmen für Inhalteersteller garantieren.

Wir haben kürzlich mehrere Startups in diesem Spiel vorgestellt, die Links sind unterhalb. Nun folgt eine Ankündigung von Facebook, die Schwung in das Thema bringt. Denn Facebook soll zur Content-Plattform aufgebaut werden, die auch einzelne Content Creatoren unterstützt - bei Medienhäusern gibt es entsprechende Angebote ja schon. Doch nun geht man den konkreten Weg über Newsletter, die Verwaltung und Verknüpfung der Abonnenten (inklusive der Nutzung der eigenen Facebook-Follower) sowie das Monetarisieren der Inhalte. Alleine die Größe von Facebook könnte ein spannender Hebel sein, aber die Marktmacht auch ein Angriffspunkt für den kleinen Mitbewerb, der schwierig für andere wird.



Noch ist das nur eine Ankündigung, wer einen Newsletter gegen Geld anbieten möchte, darf gespannt sein. Oder noch besser: Bereits jetzt Erfahrungen sammeln bei jenen Dienstleistern, die bereits am Markt sind. Steady und Substack sind ja schon funktionell und warten auf erste Versuche.

