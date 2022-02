Inhalte 25.02.2022

Virtuelles Sendestudio für Livestreams

Remote-Produktionen können nicht nur effizienter und pandemiefreundlicher sein, sondern durchaus auch sonst handfeste Vorteile für Veranstaltungen im Stream haben.

Remote-Produktionen sind besonders effizient und vorteilhaft in der Umsetzung, auch sonst spricht wenig gegen eine zB. Pressekonferenz im Stream, nachdem die Hardware und das Know-How bereits durch Videokonferenzen wie Zoom vorhanden sind. Eine ordentliche und professionelle Umsetzung einer Tagung oder Konferenz im Internet erfordert aber mehr als einen Zoom-Link, ein virtuelles Sendestudio ist da die bessere Wahl.



Die bei Tripple für die Konferenzen des Hauses eingesetzte Lösung ist Streamyard und hopin, die durch eine technische Lösung im realen Studio unterstützt wird - zur Einlieferung via Remote-Steuerung kommt also noch eine Menge Hardware 'real' dazu, um ein umfassendes Paket bieten zu können. Sichtbar für Referenten ist dabei das virtuelle Studio, das den Vortrag und die vielleicht vorhandene Präsentation sendefähig macht.







Die Anleitung zeigt, wie man das Studio als Vortragender nutzen kann, was es bietet und auch, wie damit hinter den Kulissen weitergearbeitet wird - was also auf Seiten des Produzentens damit passiert. Mehr Material für Referenten ist hier auch noch abrufbar, beispielsweise die Anleitung in schriftlicher Form und in Form einer Präsentation mit einfachen Slides:



Mehr Material für Vortragende und Veranstalter



Eine professionelle Streaming-Lösung für Kongresse ist also einfach für Vortragende und Veranstalter und liefert deutlich an Mehrwert gegenüber den klassischen Videokonferenzen. Dahinter ist einiges am Werken, um genau diese einfache Lösung sicherzustellen. Das Gesamtpaket kann dann aber überzeugen.

