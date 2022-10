Anbieter 17.10.2022



Youtube baut mächtig aus

Google setzt gleich mehrere Karten auf seinen Videodienst. War früher ein Google+ als Allzweckwerkzeug im Internet vorgesehen, so wird das nun immer mehr in Youtube gesehen.

Youtube, die Nummer 1 Videoplattform, ist bekannt. Doch gleich in mehreren Bereichen weicht Youtube bzw. deren Mutter Google diese Fixierung auf das Thema Video deutlich auf. Und interne Dokumente sowie aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Youtube hier gerade große Schritte macht.



Youtube übernimmt Tiktok s Form von kurzen Videos inklusive deren Navigation, Bildsprache und -ausrichtung. Zusammen mit hauseigenen Vorteilen wie dem Monetarisierungsprogramm und bestehenden Beziehungen zu Influencern wird das definitiv eine große Sache - wahrscheinlich sogar größer als das, was Tiktok auftischt.

Youtube wird Podcast-Plattform - und auch hier kommt die Synergie durch bestehende Partner, die ihre Videopodcasts integriert haben. Aber auch mehr als das, denn geheime Pläne zeigen jetzt schon die Integration eines echten, konkurrenzfähigen Podcast-Player. Erfahrungen hat Google ja bereits mit einem eigenen Dienst, integriert in das System wird der mächtig!

Youtube ersetzt Spotify nicht nur im Bereich Podcasts, sondern schon lange und immer mehr auch im Bereich der Musik. Hier hat Youtube bereits die Lizenzen und Partnerschaften in der Industrie und bei den Kreativen und auch eine große Nutzerschaar, die derzeit nicht nur horcht sondern auch schaut. Die Plattform um reines Audio auszubauen und zu verstärken ist ja bereits im Gange - und nicht wenig erfolgreich.





Bild: Sutipond/Adobe Stock



Youtube bzw. Google hat viele Pfeile im Köcher und keiner wird das Ziel verfehlen. Was wir heute als Videoplattform wahrnehmen, wird die kommende Medien-Zentrale in vielen Bereichen. Der Mitbewerb muss sich warm anziehen, wenn auch nur ein Teil der Ideen auf fruchtbaren Boden stoßen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Google #Youtube #Zukunft #Podcast #Musik #Tiktok #Spotify







