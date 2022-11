Social Media Marketing 20.11.2022

Twitter-Follower zu Mastodon bringen

Viele User verlassen Twitter und die Plattform selbst ist in Gefahr, insgesamt gegen die Wand gefahren zu werden. Das Fediverse und Mastodon sind die Alternativen.

Das bedeutet aber auch, dass man besser früh als spät - nämlich dann, wenn die Kontakte dort nicht mehr aktiv sind - umsteigt und die Follower 'mitnimmt'. Wie ein solcher Wechsel stattfinden könnte haben wir schon bei den Änderungen von Xing und dem Sprung zu LinkedIn gezeigt.



Jetzt rechtzeitig von Xing weg gehen



Jetzt aber geht es um Twitter und Mastodon. Beide sind API-technisch recht gut zu erreichen, daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich findige Entwickler eine Automatisierung überlegt haben. Zusätzlich zum obligatorischen Link von der alten zur neuen Plattform kann man sich also auch direkt helfen lassen, alte Twitter-Follower in Mastodon wiederzufinden.



Fedifinder 1

Fedifinder 2

Fedifinder 3



Der Fedifinder macht genau das. Er logt sich in Twitter ein und sucht dort nach anderen Usern, die ein Mastodon-Profil angeben. Diese sucht er in Mastodon und läßt sie leicht wieder folgen. Export- und Import sind für diese beiden Plattformen optimiert. Zwar finden sich im Moment nur vereinzelt Accounts, die bereits ihre Mastodon-Profile in Twitter gepostet haben, den Import mehrfach zu machen ist aber keine Hexerei und kostenlos. In einigen Wochen werden die meisten wechselnden User ihren Abschied dann gepostet haben oder ihren Zweitaccount im Profil stehen haben.

