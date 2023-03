Anbieter 24.03.2023

Streamyard erweitert massiv

Das Web-basierte System zum Streamen hin zu Youtube, Facebook, Linkedin und anderen Plattformen ist auf Einfachkeit aufgebaut. Jetzt kommt immer mehr auch Variabilität und Anpassbarkeit dazu.

Schon bisher war das Streamen zu mehreren Empfängern über den Browser bei Streamyard ganz einfach. Diese Prämisse aber hat verhindert, dass man all zu viel am Erscheinungsbild anpassen konnte: Es gab wenige Layouts, kaum Auswahl bei Designs und Farbgebungen bei Einblendern. Doch hier ändert sich sicher aufgrund von immer stärker werdendem Mitbewerb, allen voran gerade evmux, der Anspruch - und Streamyard wird dem langsam aber sicher auch gerecht.



Ein riesiges Update ist gerade veröffentlicht worden, das die Layouts komplett anpassbar macht. Zwar sind die Grundvorgaben immer noch einfach und nutzbar, die Basis dahinter wird über Templates, die man selbst ändern und erstellen kann, komplett variabel. Zwar hat man (wieder einmal) verabsäumt, diese Kundenkonten (Marken-Ordnern) zuzuordnen, eine erstellte Vorlage ist also für alle Streams sofort gleichermaßen zugeordnet und überall sichtbar, aber zumindest ist die Funktion nun vorhanden. Und besser als beim genannten evmux, wo man sich zwischen 'einfachen' und 'professionellen' Layouts entscheiden muss, findet Anpassung und Nutzung aller Layouts in einer einheitlichen Oberfläche statt.



Weitere größere Anpassungen bei Streamyard sollen folgen - man darf also annehmen, dass die rudimentären Funktionen, Banner und Titel einzublenden, auch variabler gestaltet werden. Ausserdem fokussiert sich Streamyard immer mehr auch als generelle Plattform für Video - von der Aufnahme über den Schnitt bis hin zum Streaming. Jede Woche kommen neue Funktionen in die Plattform, die in kleinen Schritten dorthin führen - und manchmal eben auch größere Sprünge wie in dieser Woche die variablen Layouts.

