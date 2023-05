Werbung 03.05.2023

Medien und Tiktok

Werbekampagnen auf TikTok lassen die Zuschauerzahlen bei den beworbenen Sendungen deutlich steigen. Im Schnitt verzeichnen TikTok-Kampagnen einen statistisch signifikanten Anstieg der Tune-Ins um 159 Prozent.

Sie sorgen für hochengagierte Zuschauer, die sich nach dem Aufrufen von Anzeigen auf TikTok einschalten und eine durchschnittliche Wiedergabezeit von 86 Minuten aufweisen, was einem Anstieg des Konsums um 26 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe entspricht. Das geht aus einer neuen Studie der US-Fernsehtechnologiefirma Samba TV hervor.



'Unser Ziel bei TikTok ist es, Marken dabei zu helfen, neue Zielgruppen auf unterhaltsame und wirkungsvolle Weise zu erreichen, zu verbinden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Unsere Forschung bei Samba TV zeigt die Leistungsfähigkeit des einzigartigen Wertversprechens von TikTok für Werbetreibende, die ein neues Maß an Unterhaltung und effektivem Engagement erreichen möchten', freut sich Jorge Ruiz, Global Head of Marketing Science bei TikTok.



'Unsere Ergebnisse zeigen, dass TikTok die Conversion für andere Streaming-Anbieter und Unterhaltungsplattformen steigern kann', ergänzt Samba-TV-CEO Ashwin Navin. Als 'Top-Entertainment-Destination für die Generation Z' sei TikTok weltweit eine hocheffektive Plattform, um nicht nur das engagierteste junge Publikum, sondern auch eine vielfältige Gruppe von Zuschauern zu erreichen. 'TikTok ist ein Top-Werbeziel für Unterhaltungsvermarkter, die das Engagement und die Zuschauerzahlen steigern möchten. Bei Tests gab es im Durchschnitt einen dreistelligen Anstieg und die Zuschauer waren über längere Zeiträume hinweg damit beschäftigt.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Tiktok #Werbung #Medien







Auch interessant!

Fernsehen ist tot

Bei Fernseh-Alternativen bevorzugt der Großteilt der unter 25-Jährigen TikTok vor YouTube, wie eine Umfra...



Tiktok kopiert Instagram

Das Videoportal TikTok bietet US-Usern jetzt eine Shopping-Funktion an. Dadurch können Firmen ihre Produk...



Tiktok verkauft Werbung über den Preis

TikTok bietet günstigere Werbetarife als konkurrierende Social-Media-Plattformen, da die schnell wachsend...



Tiktok ist kein guter Arzt

Der 1,7 Bio. Dollar (rund 1,6 Bio. Euro) schwere US-Haushaltsentwurf, der derzeit verhandelt wird, um ein...