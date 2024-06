Inhalte 05.06.2024

Bezahlung mit Daten

Zwei von drei Deutschen verzichten konsequent darauf, kostenpflichtige Webseiten oder Apps zu nutzen.

Laut einer neuen Umfrage des Werbetechnologie-Anbieters The Trade Desk unter 1.500 Bundesbürgern sind 86 Prozent dafür bereit, im Internet mit ihren Daten zu bezahlen - obwohl die Befragten zugeben, kaum zu wissen, welche Infos über sie gespeichert werden.



'Cookies von Drittanbietern waren ursprünglich nie als digitale Währung für Werbung im Internet vorgesehen. Sie haben zwar relevante Werbung ermöglicht, sind aber veraltet und bieten den Nutzern nur eine begrenzte Kontrolle über ihre Daten', sagt Daniel Neuhaus, der als Vice President DACH bei The Trade Desk das DACH-Geschäft verantwortet.



Mit der Abschaffung der Cookies bei Googles Chrome-Browser bietet sich laut dem Experten 'die Chance, etwas Besseres zu entwickeln'. Laut der Umfrage haben 95 Prozent der Befragten kein klares Bild davon, welche Informationen über sie gesammelt werden. Dennoch seien sie nicht naiv. Ihnen sei bekannt, dass sie online unzählige Datenspuren hinterlassen.



Indes finden 78 Prozent der Befragten Cookies aufdringlich und begrüßen eine andere Form der Datenweitergabe. Laut The Trade Desk sollte es künftig eine Open-Source-Datenwährung geben, die den Nutzern mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Daten, den Medienhäusern angemessene Einnahmen für ihre Inhalte ermöglicht und auf die EU zugeschnitten ist (EUID).

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Zahlung #Content #Daten #Datenschutz







Auch interessant!

UGC-Videos als günstiges Werbeformat?

UGC steht eigentlich für User Generated Content, also eigentlich nicht beauftragter, frei erstellter und ...



eCommerce für KMU

Im aktuellen Content Creator Podcast geht es um den eigenen Onlineshop für KMU und dabei natürlich spezie...



Cash für Werbung kommt wieder

Als Ende letzter Woche bei oe24 ein Modell der Finanzierung der User gegen deren Zeit auf der Website vor...



Paid Content: Paywall mit Bitcoin

Eine neue Paywall möchte einfache Bezahlsysteme für User und Medien gleichzeitig bieten und soll per Bitc...



Paid Content reduziert Zugriffe

Gespannt hat man in Deutschland auf die neuesten Zugriffszahlen geschaut, die die IVW für letzten Monat a...