Publishing 12.08.2020

Kurze Podcasts erfolgreicher

Bereits jeder Dritte hört zumindest selten Podcasts - also regelmäßige Video- oder Audiobeiträge, die über das Internet verfügbar sind und sich abonnieren lassen.

Zum Vergleich: Im Vorjahr war es erst jeder Vierte (26 Prozent), wie eine aktuelle Umfrage des Berliner Digitalvebands BITKOM zeigt. 'Podcasts haben sich in der Breite durchgesetzt. Der Produktionsaufwand hält sich in Grenzen und inzwischen sind auf allen gängigen Plattformen die unterschiedlichsten Inhalte verfügbar - ob News, True Crime oder Talk-Formate', sagt BITKOM-Experte Sebastian Klöß. Vor allem bei Jüngeren sind Podcasts beliebt: Zwei von fünf Personen zwischen 16 und 29 Jahren (40 Prozent) hören diese regelmäßig. Die Mehrheit der Verbraucher ist hingegen noch nicht auf den Geschmack gekommen: 63 Prozent hören nach eigenen Angaben nie Podcasts.



Beiträge rund um die Corona-Pandemie sind thematisch gesehen die beliebtesten: 83 Prozent hören Podcasts hierzu. Mit Abstand folgen News (53 Prozent), Comedy (44 Prozent) sowie Sport und Freizeit (43 Prozent). Zwei von fünf Podcast-Hörern (39 Prozent) schalten bei Gesundheit und Medizin ein, ähnlich viele bei Musik-Podcasts (37 Prozent). Gleichauf liegen Film und Fernsehen, Politik (je 34 Prozent) sowie Technologie und Digitales (33 Prozent).



Aber auch längere Formate finden größeren Anklang. Gefragt nach der idealen Dauer eines Podcasts, geben Hörer im Schnitt 18 Minuten an, das sind fünf Minuten mehr als im Vorjahr. Für zwei von fünf Hörern (39 Prozent) sollte der Podcast zwischen zehn und 20 Minuten lang sein, ähnlich viele (40 Prozent) favorisieren Formate mit 20 bis 30 Minuten Länge. Nur acht Prozent finden, dass ein Podcast idealerweise zwischen 30 und 60 Minuten dauern sollte.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Podcast #Länge #Studie #Erfolg #Mediennutzung







Auch interessant!

Landing Page mit Chat erweitern

Auf einer Seite, wo sich ein User für ein Produkt interessiert, kann ein persönlicher Chat helfen, den Us...



Arbeitshilfe: Medien-Matrix

Im Content Marketing bzw. Social Media Management braucht es Unterstützung bei der Produktion und dem See...



podimo: Netflix für Podcasts

Aufreger und Zukunftschance? Podimo macht Wirbel um den Start im deutschsprachigen Bereich ab 2020....



Podcasts boomen

Podcasts sind zu einer gewaltigen Medienindustrie gewachsen. Die Popularität von Podcasts reißt nicht ab...



Kommunikation per Podcast

Für den Web-User ist es womöglich schon bald überflüssig, sich am PC durch verschiedenste Online-Netzwerk...



Vokabel aus dem Podcast

Englisch lernen kann auch einfacher sein, als man sich das vorstellt. Und viel moderner, als es üblicherw...