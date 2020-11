Anbieter 11.11.2020

Spotify: Bezahlte Podcasts

Die Musik-Streaming-App Spotify überlegt, ein eigenes Bezahl-Abonnement für Podcasts anzubieten. Jeden Monat müssten User damit einen gewissen Betrag zahlen, um originale Serien oder exklusive Episoden hören zu können.

Dieser Service wäre separat vom bereits bestehenden Abonnement 'Spotify Premium'. Spotify führt momentan Umfragen bei bestimmten Nutzern durch, um zu testen, wie tolerant sie gegenüber einem Abonnement für Podcasts wären. Geplant sind mehrere verschiedene Angebote. Das teuerste würde keine Werbung beinhalten und 'Zugang zu Inhalten mit hoher Qualität' bieten. Das billigste Abo enthält 'exklusive Interviews und Episoden nur für Abonnenten', heißt es in der Umfrage.



Die geplanten Preise reichen von drei Dollar (etwa 2,50 Euro) bis zu acht Dollar (ungefähr 6,70 Euro). Zahlen User für die billigere Variante, würden sie immer noch Werbungen sehen. Spotify überprüft mit den Umfragen, wie gut diese Idee bei Anwendern ankommt. Es ist noch unklar, ob die Plattform die Podcast-Abonnements wirklich in die Tat umsetzt.



Im dritten Quartal 2020 hat Spotify die Zahl seiner monatlichen aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf 320 Mio. gesteigert. Damit haben sich die Einnahmen um 14 Prozent auf zwei Mrd. Dollar erhöht. Die Plattform arbeitet aber immer noch an neuen Einnahmequellen. Beispielsweise können Künstler bald für geringere Lizenzgebühren den Spotify-Algorithmus beeinflussen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Vermarktung #Podcast #Spotify







Auch interessant!

Spotify-Polls

Die Musik-Streaming-Plattform Spotify testet mit dem Feature 'Polls' momentan Umfragen innerhalb von Po...



Kurze Podcasts erfolgreicher

Bereits jeder Dritte hört zumindest selten Podcasts - also regelmäßige Video- oder Audiobeiträge, die übe...



podimo: Netflix für Podcasts

Aufreger und Zukunftschance? Podimo macht Wirbel um den Start im deutschsprachigen Bereich ab 2020....



Podcasts boomen

Podcasts sind zu einer gewaltigen Medienindustrie gewachsen. Die Popularität von Podcasts reißt nicht ab...



Spotify geht in die USA

'So schnell wie möglich' will der Online-Musikdienst Spotify in den USA endlich durchstarten. Im letzten ...