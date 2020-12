Inhalte 16.12.2020

3D für Fotos

Mit dem neuen Feature 'Cinematic photos' der Foto-App Google Fotos können User bald ihren zweidimensionalen Bildern einen 3D-Effekt geben.

Durch Machine Learning erkennt der Algorithmus der Anwendung die Tiefe eines Fotos, auch wenn das Original von der Kamera keine Informationen dazu enthält. Das System kann dadurch ein dreidimensional aussehendes Bild erstellen.



'Spaß-Anwendungen wie diese dienen vor allem dazu, User zu mehr Fotos zu motivieren. Google macht uns im Grunde durch Gamification zu kostenlosen Mitarbeitern, die den Algorithmus füttern und dabei helfen, die Welt zu kartografieren. Ob das ein Problem ist, kommt darauf an, welche ethische Gesinnung das Unternehmen hat und wer die Verwendung der Daten kontrolliert. Auch sollten Algorithmen nicht schlauer als wir sein', erläutert Digitalisierungsexpertin Anitra Eggler im pressetext-Gespräch.



Cinematic photos zeigt den 3D-Effekt bei Bildern anhand eines künstlichen Kamera-Zooms. Das Bild wird dabei vergrößert und offenbart so seine Tiefenebenen. In Zukunft soll Google Fotos automatisch dreidimensionale Versionen von gespeicherten Abbildern erstellen. Anwender können sie unter der Rubrik 'Aktuelle Highlights' finden.



Google Fotos arbeitet momentan daran, die Künstliche Intelligenz mit mehr Daten zu versorgen und so zu verbessern. Beispielsweise können Anwender seit November dabei helfen, den Algorithmus zu trainieren. Sie können bei Bildern Angaben dazu machen, welche Objekte zu sehen sind. Dies soll die Erkennung für das System erleichtern.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Google #Fotos #3D







Auch interessant!

Kaufen und Verkauf von 3D-Objekten

Wer Renderings erzeugt oder mit 3D-Visualisierungen arbeitet, braucht immer wieder Objekte, die man einse...



Hologramme vom Schmetterling

Forscher der University of Utah haben eine neue Technologie entwickelt, um fotorealistische 3D-Hologramm...



Günstigere Hologramme

Forscher der University of Utah haben eine neue Technologie entwickelt, um fotorealistische 3D-Hologramm...