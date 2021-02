Inhalte 01.02.2021

Shutterstock hat Turbosquid gekauft

Einmal mehr ein Zeichen für mehr 3D im Bereich der visuellen Kommunikation. Die Foto-Stockplattform Shutterstock krallt sich eine der größten 3D-Plattformen mit jeder Menge verschiedenartigen Inhalten.

Turbosquid beinhaltet 3D-Modelle und all das, was 3D-Designer brauchen. Und damit ist die Plattform im 3D-Bereich in etwa das, was Shutterstock im Bereich der Fotografie ist. Die Bereiche wachsen immer mehr zusammen, kein Wunder also, dass sich der immer geringer bezahlte Foto-Bereich nach neuen Anwendungen umsieht.



Noch gibt es keine Bestätigung, was Shutterstock mit dem Zukauf machen wird. Vermutlich werden die für Millionen gekauften Inhalte von Turbosquid in die Umgebung von Shutterstock integriert.



Links zu den beiden Plattformen sowie Beschreibungen zu Shutterstock und Turbpsquid befinden sich in den unten verlinkten Artikeln.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#3D #Stock #Plattformen







