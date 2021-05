Social Media Marketing 28.04.2021

Twitch verbessert Chat

Bislang war der Chat zu einem Twitch-Stream stets ein ziemliches Chaos aus wild durcheinander gewürfelten Postings in einer Wand aus Text. Jetzt wird es leichter, einzelnen Unterhaltungen zu folgen.

Denn mit dem neuen Feature 'Chat Replies' führt Twitch Konversations-Threads ein. Gleichzeitig gibt es weitere Neuerungen, um das Chatten auf Twitch insgesamt bequemer zu machen.



Wenn die aktuellsten Chat-Beiträge in einer Wurst angezeigt werden, verliert man schnell den Überblick, wer eigentlich mit wem worüber redet. Mit Chat Replies ermöglicht es Twitch daher nun, einzelne Konversationen in Threads darzustellen. Im Prinzip ist das ähnlich dem, was viele User von anderen Diensten wie Twitter oder Reddit kennen, sodass ihnen der Umgang damit leicht fallen sollte. Wer eine Nachricht anwählt, bekommt somit deren Kontext komfortabel angezeigt, was sinnvolle Unterhaltungen auf Twitch merklich erleichtern dürfte.



User können zudem die Darstellung des Chats persönlich anpassen, zum Beispiel, um jene Konversations-Threads, an denen sie selbst beteiligt sind, klar hervorzuheben. Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, per Tastatur-Kürzel schnell auf eine bestimmte Nachricht zu antworten. Diese neuen Features beruhen teilweise auf Feedback zu Tests der Thread-Darstellung im August 2020 - sollen also genau jene zusätzliche Bequemlichkeit beim Chatten bringen, die sich User wirklich gewünscht haben.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitch #Gaming #Social Media #Chat







Auch interessant!



Profi-Video und Ton: Übergabe an Videokonferenz oder Streaming

Videokonferenzen mit Webcam und Notebook-Mikrofon sind weder professionell, noch stabil in größeren Szenarios. Bild und Ton können aber auch professionell zugespielt werden.





Die Videoplattform YouTube testet momentan die Möglichkeit, kurze Clips von Livestreams zu erstellen. Ein...





Das US-Streaming-Portal Twitch hat einen Großteil der Gamer vom ausgedienten Rivalen Mixer übernommen....





Das US-Streaming-Portal Twitch bietet ab jetzt weltweit das Feature 'Watch Parties' an, mit dem User gem...