Anbieter 29.06.2021

Youtube 'löscht' alte Videos vor 2017

Jene Videos, die vor 2017 hochgeladen und als 'nicht gelistet' gespeichert wurden, sollen unwiderruflich privat gestellt werden - also nicht mehr erreichbar sein. Widerspruch ist aber möglich.

Videos, die als nicht gelistet gekennzeichnet werden, erscheinen nicht im eigenen Youtube-Kanal oder in der Plattform sonst, sondern können nur extern eingebunden und verlinkt werden. Videos, die nur auf der eigenen Website zu sehen sein sollen, werden so gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu sind veröffentlichte Videos überall zu finden - auch in Youtube überall und natürlich auch auf dem eigenen Youtube-Channel. 'Private' Videos hingegen kann man selbst zwar sehen, sonst aber niemand. Sie sind de facto nicht verfügbar.



Und nun meint Youtube, ein neues Sicherheitssystem für nicht gelistete Videos zu haben, das vor 2017 nicht greift. Und deshalb würden die betroffenen Videos pauschal privat gesetzt - auch wenn diese Zugriffe von außerhalb der Plattform haben. Und nur bei Widerspruch durch den Kanalbetreiber würde man diese manuell doch freischalten, die Änderung Mitte Juli 2021 also nicht machen. Das klingt mehr als vorgeschoben, denn es kann nicht leichter sein, manuelle Freischaltungen zu machen als einfach ein Script alle Videos vor 2017 durchgegen zu lassen und den Datenbankeintrag zu machen. Wie auch immer diese 'Sicherheitsbedenken' sich in einem Flag für die Darstellung überhaupt ausdrücken könnten.



Google: Beitrag & Formular aufgrund Löschungen



Wie auch immer, Youtube sitzt am längeren Ast und möchte wohl die vielen Videos auf den eigenen Servern nicht als aktiv bereithalten. Vermutlich sind viele drunter, die nicht den Richtlinien entsprechen und nach diversen Angriffen, Spamruns etc. auch nicht mehr abgerufen werden müssen - die wird man dadurch leicht los. Wer nicht gelistete ältere Videos hat, die er weiter behalten will, sollte jetzt jedenfalls handeln. Wir sehen mehrere Strategien dazu:



Das oben verlinkte Formular für den Kanal ausfüllen und Widerspruch einlegen

Die betroffenen Videos jetzt schon auf 'öffentlich' schalten, damit sie sichtbar bleiben - und potentiell in einem Monat wieder auf 'nicht gelistet'

Die betroffenen Videos jetzt auf 'privat' stellen und in einem Monat dann wieder auf 'nicht gelistet'



Nur die erste ist jene, die Youtube selbst nennt - liest man die Dokumentation, wären aber auch die anderen Vorgehensweisen möglich. Auf jeden Fall muss man aktiv werden! Macht man das nämlich nicht, werden sie dauerhaft privat. Unwiderruflich.

#Youtube #Google #Sicherheit #Löschung #Video







