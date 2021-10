Aktuelles 28.10.2021

Meta im Universe

Wenn Marc Zuckerberg seinem Facebook wieder Schwung geben möchte, dann muss er in die Zukunft greifen und auch Jüngeren wieder Optionen geben.

Das Universum, das er zeichnet, ist das Metaverse. Mit viel virtueller und erweiterter Realität in einer vernetzten Welt soll eCommerce und Kommunikation rund um den Globus einfacher und persönlicher werden. Und der angeschlagene Name des Social Networks, das den Konzern bisher betitelt hat, ist da im Weg.



Der Facebook-Konzern wird daher neu benannt, nicht Metaverse sondern Meta wird er künftig heißen. Googles Alphabet wird also Facebooks Meta gegenüber gestellt. Das hilft der Vision in einer Metaebene *sic!* oberhalb des Social Web weiter, nimmt den Schlagzeilen rund um Facebook selbst den Schrecken fürs Unternehmen und schafft einen Ausblick.



Ändert sich mit dem Namen des Unternehmens etwas? Nicht sofort. Aber die Vision sei es, Arbeit und Freizeit vernetzter und verteilter anzugehen. Facebook möchte also aus seiner Rolle als Social Network raus und einmal mehr in die Arbeitswelt aber auch in die Entertainment-Branche. Und so nebenbei seine Oculus-Angebote weiter stärken wohl auch.



Es bleibt also alles beim Alten, Facebook gibt sich aber mehr Optionen und dazu noch etwas mehr Deckung als Angriffsziel von Justiz und Politik. Ein Schachzug, den auch Google gekonnt genutzt hat.

