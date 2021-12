Inhalte 08.12.2021

Chat aus Twitch, Facebook und Youtube in OBS

Ein neues kostenloses Werkzeug erlaubt es als Chrome-Extention, die Chat-Funktionen verschiedener Plattformen in einen eigenen Videostream zu integrieren.

Dabei wird sogar in beide Richtungen über die API der Plattformen gearbeitet, man kann also nicht nur Inhalte aus den jeweiligen Streams abholen und darstellen, sondern auch noch Antworten zurückschreiben.



Social Stream Ninja



Für Streamer kommt die gratis Erweiterung sicher zur richtigen Zeit, nachdem das Verteilen der Inhalte über mehrere Plattformen gleichzeitig immer beliebter wird. Dadurch kann auch die Interaktion über die Grenzen der Systeme hinweg sichergestellt werden.



Streamyard



Wer Plattformen wie Streamyard nutzt, hat allerdings nicht nur den gemeinsamen Chat unter Kontrolle, sondern auch das Streaming. Für ein paar Dollar kann man so beides auf einmal lösen, in der Praxis sicher die einfachere Lösung. Da der 'ninja' aber auch im Streaming-Bereich tolle Lösungen kostenlos bietet, könnte eine entsprechende Lösung auch dort am Weg sein. Ein Anfang ist jedenfalls gemacht!

