Content Marketing 19.12.2021

Social Shopping TV: Amazon Live Video

Wenn Sie 'Amazon Live' noch nicht kennen, ist das kein Wunder. Bei uns ist das Live Video von Amazon noch nicht gestartet. Hinsehen sollte man trotzdem.

Live-Video von Amazon? Da denkt man hierzulande vermutlich an Twitch. Gemeint ist aber das, was Amazon in den USA bereits erfolgreich betreibt. Und das ist eine Art Livestreaming von Influencern und Marken rund um (Einkaufs-) Erlebnisse aller Art innerhalb der Plattform von Amazon.



amazon.com/live



Das ist niederschwelliges Shopping-Fernsehen wie man es aus den Randstunden im TV kennt, allerdings von unterschiedlichsten Quellen zusammengestellt. Zu finden sind Youtuber und Marken, die sich hier präsentieren. Spannend ist das auch deshalb für diese Quellen, weil Amazon zu jeder Zeit eine Millionenzielgruppe auf der Website hat, die angesprochen werden kann. Und, weil die Monetarisierung innerhalb des Partnerprogramms von Amazon quasi mitgeliefert wird.



Amazon Live Video ist noch nicht bei uns angekommen, wie immer startet Amazon nicht gleichzeitig weltweit. Sich auf amazon.com bereits umzusehen und dann beim Start in Europa dabei sein zu können zahlt sich aber definitiv aus. Ein Markt für Influencer und Hersteller selbst dürfte sich da demnächst schnell aufbauen.

