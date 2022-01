Social Media Marketing 15.01.2022

Clubhouse in LinkedIn

Eine neue Art von Event bringt LinkedIn in den Reigen der Plattformen, die sich die Clubhouse-Methoden angeeignet haben.

Die neuen Audio-Events von LinkedIn sind noch in einem Beta-Test, aber bereits mancherorts verfügbar. Nachdem die Live-Streaming-Events bereits ausgerollt sind, folgt nun eine Audio-Version. Während sich Clubhouse selbst immer mehr verabschiedet, weil die Nutzerzahlen schwinden, sind die Mitbewerber aus den klassischen Netzwerken aktiv wie nie.



Dabei sind Benutzer in drei verschiedenen Rollen möglich: Reine Zuhörer können sich dem Event anschließen und mithören, dann gibt es noch Referenten, die auch sprechen können und natürlich der Veranstalter mit allen Rechten an dem Beitrag und als Moderator eines Events.



Audio-Events sind rein über den Tonkanal gestaltet. Es gibt rundum keinen Chat oder andere interaktive Elemente, ein Zuhören reicht als Konsument also immer aus. Und diese Art Event wird später noch erweitert, indem auch ein Videobild sendbar ist. Auch hier wird sich der neue Event-Typ von LinkedIn Live unterscheiden, indem mit Referenten gearbeitet werden kann und Interaktion nur zwischen den aktiven Rollen über die Ton/Video-Schnittstelle erfolgt, andere passiv zusehen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#LinkedIn #Clubhouse







Auch interessant!

Spaces problematisch

Taliban-Anhänger, Impfgegner und Rechtsextreme nutzen audio-basierte Live-Chatrooms dank Twitter Spaces z...



Clubhouse soll privater werden

Die Audio-Chat-Anwendung Clubhouse verlangt von Veranstaltern bald nicht mehr die Smartphone-Kontakte der...



Twitter Spaces: Clubhouse und Podcasts in einem

Der US-Mikroblogging-Dienst Twitter will es Usern seiner Audio-Chat-App 'Spaces' bald ermöglichen, ihre D...



Clubhouse für Content Creatoren?

Jeder redet drüber, kaum jemand hat es gesehen, alle wollen es. Clubhouse ist wohl nicht das, was die mei...