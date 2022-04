Inhalte 27.04.2022

Paywalls funktionieren schlecht

Für lokale Infos aus dem Internet, die meist per Smartphone konsumiert werden, zahlt man nicht.

Das ist die Meinung der meisten Menschen, die an einer Online-Umfrage der Journalistenschule der Northwestern University teilgenommen haben. 71 Prozent der 820 Teilnehmer lehnen es ab, auch nur einen Cent dafür herauszurücken. 15 Prozent sind für freiwilliges Zahlen, sieben Prozent sagen, diejenigen, die die meisten Nachrichten lesen, sollten dafür zur Kasse gebeten werden. Eine Bezahlpflicht für alle halten sechs Prozent für gut.



Die Anti-Paywall-Stimmung findet Jason Schumer gut. Der Geschäftsführer der 'South Side Weekly', einer kostenlosen gemeinnützigen Community-Nachrichtenpublikation in Chicago, sieht Gefahren in der zunehmenden Abhängigkeit der Medien von Abonnement-Einnahmen. Die Weigerung, für Nachrichten zu bezahlen, überrascht Penny Abernathy, eine Expertin für Geschäftsmodelle, die Community-Journalismus unterstützen, nicht. Sie schlägt andere Wege vor, um Einnahmen der Medien zu steigern.



'Sie müssen ihre Nutzer davon überzeugen, dass Sie die beste Quelle für die Nachrichten sind, die sie wollen', sagt Abernathy, Gastprofessorin an der Journalistenschule, die Pionierarbeit bei der Erforschung der wachsenden Zahl lokaler Nachrichtenwüsten in den USA geleistet hat. 'Medien müssen ihre Nutzer davon überzeugen, dass es einen Wert hat, dafür zu bezahlen und dass sie keine wirklich hochwertigen Informationen kostenlos bereitstellen.'



Die Umfrageteilnehmer wollen mehr Nachrichten über Themen, die ihnen wichtig sind. Insgesamt zeigen sie sich unzufrieden mit der Berichterstattung. Sie sagen, die Berichterstattung über Kriminalität und Strafverfolgung sei bei Weitem das wichtigste Einzelproblem, mit dem Chicago konfrontiert ist. Die Stadt hat in den vergangenen zwei Jahren einen Anstieg der Waffengewalt um 60 Prozent erlebt. Doch immerhin rund 38 Prozent der Befragten fühlen sich zu diesem Thema ausreichend informiert.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Paywall #Zahlung #Studie







Auch interessant!

Mehr Einbindung, mehr Themen

Und noch ein Versuch neben Substack, unsere Leser und Hörer verstärkt einzubinden und mehr Service leiste...



Facebook als Nachrichten-Login

US-Social-Media-Riese Facebook testet ein neues Feature, mit dem User ihren Account mit ihrem News-Websit...



Einnahmen durch Abos, Clubs und Paywalls

Das, was klassische Medien im Verkauf durch Abos schaffen, versuchen auch Dienste im Internet zu erreiche...