Inhalte 29.08.2022

Aufnahmen für Webinare oder Podcasts machen

Wer professionelle Aufnahmen in Form von Video oder Audio 'remote' braucht und dabei mehr als nur eine Zoom-Session mitschneiden möchte, der sollte andere Werkzeuge als nur Videokonferenzen nutzen.

'Mehr brauchen' bezieht sich dabei sowohl auf die Qualität der einzelnen Aufnahmen (was sowohl Ton als auch Bild betrifft, die bei Live-Übertragungen in Videokonferenzen immer auf die vorhandene Bandbreite limitiert sind) als auch auf die Vorbereitung zum Schnitt in entsprechender Software zur Videobearbeitung. Separate Ton- und Bildspuren sind hier unerläßlich, in Zoom ist das zwar über einen bezahlten höherwertigen Account möglich aber ebenfalls in Auflösung und Qualität limitiert.



Die Möglichkeiten, die über Zoom hinausgehen, kann man dabei grob in zwei Varianten unterscheiden: Eine online geschnittene Version von hochwertigen Quellen in einem Cloud-Studio und eine jeweils lokale Aufzeichnung von Inhalten, die dann gesammelt übertragen wird und danach geschnitten wird. In beiden Fällen sorgt das System für die Aufzeichnung am Endgerät mit besserer Qualität, im zweiten Fall für die Übermittlung verschiedener 'Spuren', die man anschließend noch frei mischen und schneiden kann - also besser nachträglich optimieren kann (und muss).



Streamyard



Ein 'Fall 1' wäre Streamyard. Man erhält dort eine Art Bühne, die man befüllen kann. Ein Gast hier, eine Powerpoint dort, vielleicht noch eine Diskussionsrunde - samt Hintergrundbild, Einspielern, Musik, Texteinblendungen etc. entsteht dann eine streambare Version einer Videokonferenz, die samt Markeneinbindung und Live-Regie funktioniert (etwa auf Youtube oder Facebook). Oder aber man streamt gar nicht (unser Anwendungsfall hier) sondern speichert das Ergebnis einfach als HD-Video mit Audio ab - anders als bei Zoom aber eben mit der höheren Qualität der einzelnen Beiträge dazu, die in dem Video eingefangen werden.



Riverside



Eine Möglichkeit der zweiten Variante wäre Riverside. Dort wird ebenfalls eine gemeinsame Bühne geschaffen, aber eben nicht sofort geschnitten - die Regie findet im Anschluss statt. Und damit das gut funktioniert, erhält der Videobearbeiter jede Spur an Ton und Bild separat gespeichert - direkt bei den einzelnen Beitragenden, damit die Qualität wirklich so hoch wie möglich ist. Neben der Vorschau für alle gibt es im Anschluss also auch bis zu 4K-Videos und getrennte Tonspuren (auch als hochauflösendes WAV), die vorbereitet für den Schnitt sind. 24 Bilder pro Sekunde sind hier leider Standard bei allen 'normalen' Kunden, erst mit großen Teamlizenzen kann man auch 30 Bilder pro Sekunde erhalten - ansonsten gibt es aber keine Einschränkungen und sogar der synchronisierte Export der Timeline zu Powerpoint wird perfekt vorbereitet!



Die Lösungen sind so verschieden wie die Anforderungen an solche Aufnahmen und im Team erledigen die beiden vorgestellten Lösungen wohl alle Wünsche an Podcasts, Videointerviews, Onlinekonferenzen, Webinare, Präsentationen und ähnliche Projekte.

