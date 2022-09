Tipps 09.09.2022

MS Sway für Präsentationen und Postings

Inhalte ansprechend präsentieren muss man an vielen Stellen. Microsoft liefert mit Sway eine praktische Onlinelösung dafür, die noch dazu kostenlos ist.

Es handelt sich bei Sway nicht um ein gratis Powerpoint, sondern um ein kreatives Werkzeug zur Darstellung von Inhalten. Die können zwar in einer Präsentation münden, aber eben auch ein Social Media-Posting ergeben oder auch einen Newsletter oder eine Website/Landing Page, wenn das sein soll.



MS Sway



Mit einem Microsoft-Login hat man Zugriff auf Sway, findet dort eine Menge an schönen Vorlagen und hat Zugriff auf viele Creative-Commons-Inhalte, die clever eingestreut werden. Man kann aber auch eigene Inhalte hochladen, wo immer man mag - sehr flexibel!











Dabei bleibt Microsoft Sway aber immer ganz einfach zu bedienen, damit auch Einsteiger schnell zu ansprechenden Ergebnissen kommen. Farb- und Stilvorgaben kann man immer wechseln, um schnell auch neue Darstellungen probieren zu können. Das Programm braucht nur einen Browser und Internetzugang, es lädt zum Spielen ein und genau das ist auch der nächste Schritt nach dem Login: Ausprobieren, man kann ohnehin so schnell nicht aufhören. Sway macht Spaß und liefert schöne Resultate!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Microsoft #Powerpoint #Sway #Inhalte #Content #kreativ #gratis







Auch interessant!

Ins Video zeichnen: canvastream live nutzen

Präsentationen durch Skizzen direkt ins Bild des Videostreams lebendig gestalten klappt mit canvastream e...



Bildschirmaufzeichnung mit Powerpoint

Für ein Screenrecording, also das Aufzeichnen von Inhalten am Monitor, braucht es nicht unbedingt eigene ...



Gratis Office-Paket 2018

Das Office 2018 von Softmaker wurde bereits auf eine Oberfläche gebracht, die der von Microsoft Office ni...



Illustration und Design im Browser

Alternativen für Illustrator, Corel Draw oder ähnliche Programme gibt es auch als Browser-Anwendung. Wenn...



Präsentationen

Haben Sie schon einmal Slideshare benutzt? Wahrscheinlich zumindest “passiv” auf einer Websit...



Infografiken

Kennen Sie Infografiken? Das sind die oft großen Bilder im Internet, die Inhalte anschaulich zeigen....