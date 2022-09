Content Marketing 12.09.2022



Town-Halls als Live-Content-Format

Insbesondere bei Livestreams könnte auch hierzulande das regelmäßige Format eines 'offenen Mikrofons' ein wichtiges Werkzeug in der Contentproduktion werden.

Im englischsprachigen Bereich ist das bereits üblich und erfolgreich, aber auch durch die Town-Halls im klassischen Bereich offline bereits gelernt. Bürgerversammlungen im Rathaus, wo ein offenes Mikrofon eine Kommunikation in und aus der Community stimuliert, sind da lange im Einsatz. Town-Hall-Meetings in Unternehmen sind auch bereits bekannt - auch in unseren Breiten.



Und das passiert auch online immer öfter. Und das meist in Live-Formaten, was in Audio-Streams möglich wäre, aber hauptsächlich im Videostream umgesetzt wird. Selten wirklich mit offenen Mikrofonen, meist aber mit freiem Chat-Zugang und großzügiger Einbindung dieser Beiträge in den Videofeed.



Eine Town-Hall als Werkzeug im Content Marketing von Unternehmen im Internet könnte so aussehen: Ein wöchentlicher Livestream mit dem Geschäftsführer bringt eine kurze News-Session für aktuelle Inhalte (und damit Diskussionsanreize), danach geht man auf die Chat-Meldungen ein (Beitrag einblenden als 'offenes Mikrofon' - wirklich praktisch 'alle', auch kritische oder unerfüllbare Beiträge) und liefert auch gleich Antworten, Lösungen oder Verweise auf Spezialisten bzw. retour ins Forum. Optimalerweise motiviert man zur regen Teilnahme über Gewinnspiele (unter allen Postern etwa), die am Ende aufgelöst werden (damit alle dran bleiben).





Town Hall Meetings finden den Weg in Livestreamings für das Content Marketing Foto: Kathy images/Adobe Stock



Möglich ist auch die Einbindung von anderen Content-Teilen als Ausgangspunkt für Diskussionen und Beiträge aus der Community. So kann man zusätzlichen Nutzen und Mehrwert aus dem Aufwand der Erstellung solcher anderer Inhalte ziehen. Oder aber man nutzt die Mitarbeiter als Element in der Townhall, die auch in die Diskussion eingebunden werden. Ein kurzes Interview oder eine Vorstellung holt die Personen auf die Bühne. Danach stehen sie dann als Experten oder Gesprächspartner für das Publikum bereit, was wiederum die Inhalte lenkt, je nach Expertenstatus und -bereich die Person einbringen kann. Der direkte Draht zum Entwickler einer Software oder zum Designer eines Produkts als Rückkanal in der Produktentwicklung ist dann schnell für beide Seiten ein besonderer Vorteil.



Die passende Dramaturgie einer solchen Format-Lösung ist wichtig, um den Erfolg sicherzustellen. und das Durchhaltevermögen, denn ein Start kann schwierig bzw. längerfristig sein. Glücklicherweise gibt es ausreichend Beispiele und Erfahrung bei der Umsetzung, was den Einsatz effizient möglich macht.

