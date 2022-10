Anbieter 09.10.2022

Blackmagic Design ändert Atem-Palette

Extreme Preisreduktion bei den Atem Minis aber auch Reduktion der Palette: Die BMD Atem Mini werden künftig neu ausgerichtet.

Schade, dass der kleinste Atem Mini wegfällt. Das ursprünliche reine Switcher-Modell fällt dem Neugruppieren zum Opfer, das günstigste Modlel ist daher bald nicht mehr erhältlich - was schade ist, denn als günstigster Switcher war er auch immer ein praktischer Scaler auf die Full-HD-Formate.



Die gute Nachricht: Blackmagic setzt den Preis des nächsthöheren Geräts um 200 Dollar herab, der 'Pro' mit Streaming-Engine zusätzlich übernimmt damit die Position des früher kleinsten Atem. Der liefert zu ähnlichem Einstandspreis erweiterte Möglichkeiten - und macht das Angebot der Atem Mini-Geräte insgesamt wesentlich homogener und besser vernetzbar.



Und während das 'mittlere' mini-Gerät nun nach unten gesetzt wird, erfährt auch das größere der kleinen Geräte eine starke (noch stärkere!) Preissenkung. Auch hier geht man preislich in den Bereich des darunterliegenden Geräts, bringt beim 'pro iso' aber auch die Aufzeichnungsfunktion mit. Klar ist jetzt jedenfalls auch, warum BMD bei den neulich erschienenen SDI-Anschluss-Varianten gar keinen 'kleinsten' Atem Mini vorgestellt hatte.



Bei BMD entscheidet man sich in der 'mini'-Klasse der Atems künftig also zwischen HDMI und SDI als Anschlussnorm, zwischen 4 und 8 Eingängen ('pro' und 'extreme') und zwischen dem normalen Switcher und jenem mit Aufzeichnung ('iso'). Das vereinfacht die Palette und macht sie logischer, die Erklärung, warum es ein Einstiegsmodell zusätzlich mit weiteren Einschränkungen geben muss, ist zumindest durch die große Preissenkung jetzt obsolet. Und noch etwas hilft bei künftigen digitalen Bildwegen: Ab sofort können damit alle Atem Mini als Lieferant an die Streaming Bridge dienen, Signale also über das Internet oder Netzwerk weiterleiten.



BMD Atem Mini Produkte



Noch sind die Preisreduktionen in Europa nicht überall angekommen. Durch die Steuern und den Euro-Kurs kann man die 299$ für den Atem Mini Pro auch nicht 1:1 erwarten, doch rund 200 Euro wird man auch hier beim kleinsten 'Atem Pro' sparen können.

