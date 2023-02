Anbieter 15.02.2023

Youtube erweitert mit Umfragen

Mit dem Umfrage-Feature 'Polls', einer umfassenden Musikbibliothek und der Option für mehrsprachige Untertitel sollen kreative YouTuber künftig noch größere Zielgruppen erreichen.

Wie 'Business Insider' berichtet, testet das Unternehmen die neuen Funktionen derzeit in den USA. 'YouTube hat immer wieder versucht, Features einzubauen, nur wurden diese selten von der Community angenommen. Nicht so bei der Poll-Funktion. Ebenso verändert sich die Interaktion auf der Plattform hin zum sozialen Medium. Die neue Poll-Funktion spricht vor allem jüngere Nutzer an und lädt zum Interagieren ein', erklärt YouTube-Berater Julian Banse gegenüber pressetext.



Umfragen lassen sich dank Polls mit bis zu vier Bildern versehen. Polls ist bereits für Desktop- und Android-Nutzer verfügbar und ab 500 Followern nutzbar. Für iOS ist das Feature noch nicht erhältlich. Dazu liefert neuerdings 'Creator Music' eine breite Auswahl an Musik, die sich bei Bedarf kaufen und bei der Erstellung der Videos nutzen lässt. Nutzer konnten schon in der Vergangenheit eine Sound Library nutzen, allerdings war diese nicht sonderlich umfassend.



'Das neue Feature bietet mehr Auswahl. Zudem lassen sich die Songs einfacher und direkter integrieren', merkt Banse im pressetext-Gespräch an. Dadurch würden sich neue Verdienstmöglichkeiten für Musiker und Video-Creators ergeben. In Europa ist das Feature derzeit noch nicht verfügbar. 'Trotz der langjährigen Marktpräsenz ist YouTube immer noch sehr gefragt. Anhand von Studien lässt sich sogar ein Wachstum erkennen', meint Bansen abschließend.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Google #Musik #Umfragen #Reichweite







Auch interessant!

Gemeinsam Youtube schauen

YouTube Music für Android wird laut '9to5google' über Meet künftig mit einer Funktion zum gemeinsamen Sch...



Bessere Videos drehen - oder beauftragen?

mitp hat uns ein Buch zur Rezension vorgelegt, das wirklich spannend klingt. Rund 200 Seiten sollen uns v...



Indische Influencer

Jeder dritte Inder hat großes Vertrauen in Influencer. Das führt dazu, dass immer mehr Inder das kaufen, ...



Tiktok verkauft Werbung über den Preis

TikTok bietet günstigere Werbetarife als konkurrierende Social-Media-Plattformen, da die schnell wachsend...