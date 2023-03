Anbieter 14.03.2023

Anchor.fm ist nun Spotify für Podcaster

Dass Anchor zu Spotify gehört, ist schon lange bekannt. Nun wird auch noch ein Rebranding gemacht und neue Funktionen analog zu Spotifys neuen Möglichkeiten durchgeführt.

Spotify positioniert seine App immer mehr in Richtung optisches Tiktok für Musikgenuss. Zwar mangelt es immer noch an Hifi-Sound, dafür werden auch die Podcasts aufgewertet. In diesem Zuge ist jetzt auch Tochterfirma Anchor.fm in die Marke integriert worden - als Spotify for Podasters.



Spotify Podcasters

Ankündigung



Mehr Möglichkeiten (insbesondere Video-Podcasts) und mehr Integration stehen hier im Vordergrund, wo man bei der Präsentation auf der dieswöchigen 'stream on' mit Worten noch viel tiefer in die Emotionen-Kiste der heraufbeschworenen Community gegriffen hat. Und klar, Polls und Monetarisierung (Stripe-Integration und neue Abo-Modelle) sind weitere Themen, die bestehen bleiben.



Feinheiten in der Integration mit Spotify gibt es freilich viele. Etwa die Follower auf der Plattform werden nun angezeigt, dazu noch Demografien aus dem Spotify-Universum. Die Links ändern sich auch, der RSS-Feed bleibt aber und Umleitungen sind definiert.



Sonst bleibt aber alles gleich. Anchor bzw. Spotify Podcasters bleibe kostenlos und die Beste wahl für die Verteilung zumindest hin zur Mutterfirma. Für viele Creator auch mehr als das, denn für Hosting und Verwaltung von Podcasts ist Anchor auch bisher schon eine gute Wahl gewesen.

