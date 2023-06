Inhalte 04.06.2023

KI bei der Stockvideo-Suche

KI erstellt nicht nur Fotos und Videos, die künstliche Intelligenz kann auch bei der Suche nach natürlichen Inhalten wertvolle Dienste leisten.

Artlist, Anbieter von Stockvideos, bietet nun auch eine AI-Schnittstelle zu der riesigen Sammlung an Stockvideos. Diese Sammlung ist so groß, dass es schwer ist, die richtigen Inhalte über die Datenbank zu finden. Und genau hier springt die künstliche Intelligenz ein, die natürliche Sprache umsetzt in Suchergebnisse, die dem erwarteten Resultat entsprechen.



Wenn man also etwa ein 'empowering ending' mit einem 'airplane on blue sky' sucht, dann findet die KI die passenden emotionalen Elemente auch dann, wenn die Verschlagwortung das gar nicht vorgesehen hatte.



Artlist Stock Video mit AI



KI ist also nicht nur etwas für Deepfakes und generierten Inhalten, es hilft vor allem in der Schnittstelle der sprachlichen Anforderung durch den User hin zur Datenbank dahinter. Artlist zeigt eindrucksvoll, wie gut diese Hilfe in der täglichen Anwendung sein kann.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#KI #AI #Video #Stockvideo #Artlist







Auch interessant!

KI im KMU

Zwei Drittel aller Kleinunternehmen in Kanada und den USA mit meist zwei bis fünf Mitarbeitern wollen kün...



Das neue KI-Bing ist aktiv

Microsoft hat die neue Version von Bing mit zahlreichen AI-Neuheiten freigegeben. Demos für Interessierte...



KI-Texte in Firmen

Künstliche Intelligenz (KI) zur Textgenerierung wie ChatGPT könnte bald in viele deutsche Unternehmen Ein...



Artlist kombiniert alle Dienste in einem Paket

Artlist hat mächtig aufgerüstet. Vom Musik-Dienst für Creators ausgehend wurden Soundeffekte, Videofootag...



Artlist übernimmt FX-Home

Mit der Übernahme der Softwarefirma, die Hitfilm und andere kreative Programme herstellt, wird Artlist ei...