Wer eine Website betreibt, die keine Daten verarbeitet, kommt mit einer Minimalvariante einer Datenschutzerklärung aus. Aufbauend darauf kann man natürlich auch größere Varianten bauen.

Eigentlich braucht es die Datenschutzerklärung ja nur, wenn Daten verarbeitet werden. Keine zu haben, ist aber auch nicht zielführend, weil man den Usern sonst nicht zeigen kann, dass man keine Daten verarbeitet. Also kann man eine minimale Datenschutzerklärung abgeben, die wesentliche Kontaktdaten etc. angibt und den Hinweis, dass ansonsten keine Verarbeitung stattfindet.



Keine Datenverarbeitung? Achtung, denken Sie auf jeden Fall nocheinmal nach, ob tatsächlich keine Datenverarbeitung mit personenbezogenen Daten stattfindet. Dazu zählt auch die Verarbeitung der IP-Adresse, die kurioserweise als 'personenbezogen' eingestuft wird. Achten Sie dabei auch auf erstellte Logdateien, den Einsatz von Statistikwerkzeugen, die Nutzung von Zählpixeln für Werbung etc., den Einbau externer Werkzeuge (zur Darstellung von Videos, Social Media Inhalten...) und so weiter.



Ein Hinweis nach dem Muster wie folgt würde in diesem Fall zweckmäßig erscheinen:



Vorlage Datenschutzerklärung minimal Diese Website erhebt und verarbeitet keine personenbezogenen Daten, speichert keine entsprechenden Log-Informationen und gibt sie auch nicht weiter. Es findet daher keine Verarbeitung im Sinne der DSGVO statt.



Für Ihre Fragen und Wünsche hinsichtlich des Datenschutzes stehen wir Ihnen unter ... (Kontakt oder Link Impressum) zur Verfügung. Die zuständige Datenschutzbehörde ist ... (zB. DSB Wien).



Schon bei minimaler Datenverarbeitung wird der Aufwand deutlich größer: Man muss dann an einen 'Erlaubnistatbestand' (zB. Einwilligung), die Rechte der Nutzer (Löschrecht etc.), Speicherfristen (wann wird gelöscht?), aber auch Cookiebanner etc. achten. Denken Sie bei der Betrachtung auch an oft vergessene Bereiche der Website: Ein Shop oder das Backend-CMS sind genauso Teil der Präsenz wie das Kontaktformular. Es lohnt sich generell ein Check beim Fachmann, diverse Datenschutzexperten und Anwälte helfen in dieser Thematik sicher weiter. Unterhalb sind zahlreiche Links, u.a. zu unserem Special zur DSGVO mit vielen Informationen, Vorlagen, Mustern und Handlungsanleitungen.

